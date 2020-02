Inter-Milan, De Vrij: “Una rimonta stupenda, un gol che ricorderò per sempre”

ULTIME NEWS MILAN – Una notte che non dimenticherà facilmente dopo quel tuffo di testa. Stefan De Vrij, ai microfoni di “AD Sportwerald”, è ritornato sul gol che ha consegnato alla sua squadra il 3-2 momentaneo. Ecco le sue dichiarazioni: “Una rimonta stupenda in un ambiente meraviglioso. Quando è arrivato l’eccellente cross di Candreva, mi sono tuffato verso la palla e poi mi sono girato per capire in quale direzione stesse andando: quando l’ho vista in rete è stata una sensazione bellissima. Ricorderò sempre questo gol anche perché ha spazzato via gli incubi dello 0-2 del primo tempo”. Intanto ecco cosa ha detto Cristian Vieri su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

