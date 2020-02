Vieri: “Ibrahimovic devastante: può giocare ancora 3-4 anni ad alti livelli”

NEWS MILAN – Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ospite fisso della trasmissione “Tiki Taka” in onda sulle reti ‘Mediaset‘, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese autore di un’ottima prestazione nel derby di Milano di domenica scorsa.

“E’ veramente devastante. Non sembra che abbia 38 anni. Fisicamente è una belva e ha una mentalità come pochi. Ha entusiasmo, ha fame, riesce a trascinare i compagni. In Italia potrebbe tranquillamente giocare ancora 3-4 anni ad alti livelli. I suoi 38 anni non si vedono, il Milan ha grande bisogno di lui e spero che resti in rossonero anche per la prossima stagione”, ha detto Vieri su Ibrahimovic.

Intanto, Ibrahimovic dovrebbe scendere in campo, da titolare, in occasione di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia a ‘San Siro‘. Per le ultime sulla probabile formazione del Diavolo in vista di giovedì sera, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android