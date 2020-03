Coronavirus in Serie A – Juventus, Ronaldo resta in Portogallo

NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il contagio di Daniele Rugani al coronavirus getta ulteriormente nel caos il mondo del calcio, con la Champions League e Euro 2020 fortemente a rischio. La Juventus è stata messa in quarantena, ma Cristiano Ronaldo è in questo momento in Portogallo, e tornerà in Italia solo quando la situazione sarà più chiara.

Ronaldo è partito per il Portogallo dopo la gara con l’Inter, sfruttando il giorno di riposo, per andare a trovare la mamma, colpita da un ictus nei giorni scorsi. Per fortuna le condizioni della madre sono buone, ma invece l’emergenza coronavirus in Italia diventa sempre più critica. Intanto Elliott dà pieni poteri a Gazidis, continua a leggere >>>

