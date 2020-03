Milan, Gazidis al comando: da manager ombra a numero uno

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, prende sempre più forza al Milan la figura di Ivan Gazidis. Con Zvonimir Boban licenziato, e Paolo Maldini in questo momento assente, l’amministratore delegato rossonero torna prepotentemente alla ribalta.

Maldini e Massara (ecco le novità sul suo futuro) in realtà non erano presenti a San Siro contro il Genoa per una gastroenterite, così almeno filtra dal club rossonero. Il risultato comunque è stato quello di vedere Gazidis da solo in tribuna, in un Milan che affondava sotto i colpi della squadra di Davide Nicola. Ieri il sudafricano ha avuto un colloquio in conference call con i dirigenti dell’area sportiva: più che del futuro, si è parlato del presente, visto che bisogna organizzare tutta una serie di cose dovute all’emergenza coronavirus.

Intanto si regista una frenata su Ralf Rangnick. Secondo i media tedeschi, infatti, l’allenatore sarebbe pronto a recedere i contratti preparati a dicembre. Il problema non sarebbe lo stipendio o i poteri all’interno del Milan, ma i mezzi economici messi a disposizione dell’allenatore. In realtà il club rossonero fa ancora una volta filtrare il fatto che non è stato stipulato alcun tipo di contratto. Con il tedesco ci sarebbero stato solo un un pour parler che non può comportare conseguenze legali. Quindi chi sarà il prossimo allenatore del Milan? La palla passa a Gazidis. Intanto novità anche sul futuro di Donnarumma. Raiola è in azione, continua a leggere >>>

