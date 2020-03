Calciomercato Milan – Donnarumma vuole restare, ma Raiola …

CALCIOMERCATO MILAN – Sono tanti, ben 9, i contratti in scadenza dei calciatori del Milan da oggi al 30 giugno 2021. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la priorità in casa rossonera è rappresentata da Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto con i rossoneri scadrà il prossimo 30 giugno. Poi, però, andranno affrontate anche altre questioni che rischiano di diventare davvero spinose.

Una su tutte, quella relativa al rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere classe 1999, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021. Il suo agente, Mino Raiola, finora ha infatti sempre parlato con Zvonimir Boban di un eventuale prolungamento del contratto del portiere rossonero ed ora dovrà cominciare a relazionarsi con Ivan Gazidis su questo.

Nel caso non si dovesse giungere ad un accordo per il rinnovo, si prenderanno in esame tutte le offerte per il portiere della Nazionale Italiana. Donnarumma vorrebbe restare al Milan; il suo manager, però, chiede un aumento salariale (attualmente percepisce 6 milioni di euro netti l’anno) che il club non è disposto a concedere. Bomba, intanto, dalla Germania sul futuro di Ralf Rangnick e della panchina rossonera! Clicca qui per tutti i dettagli!

