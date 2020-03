Panchina Milan – Dalla Germania: Rangnick non accetterà l’offerta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Ralf Rangnick, classe 1958, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, è stato contattato dal Milan in vista della prossima stagione, 2020-2021, per assumere il doppio incarico di allenatore e direttore sportivo.

Un affare che, da più parti e da più fonti, sembrava in dirittura d’arrivo. Eppure, oggi, i colleghi di ‘Sky Sport Deutschland‘ hanno spiegato che Rangnick, probabilmente, non diventerà rossonero.

Nelle ultime settimane si era sparsa la voce di un accordo di massima tra Rangnick ed il fondo Elliott Management Corporation. A quanto pare, però, Rangnick sarebbe intenzionato a non accettare la proposta del Diavolo. A questo punto, tornerebbe in gioco anche Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan, per guidare la squadra anche nella prossima stagione.

Emerge, nel frattempo, una clamorosa indiscrezione su una veloce, possibile, cessione del club di Via Aldo Rossi: per tutti i dettagli, continua a leggere >>>

