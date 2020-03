Panchina Milan – Rangnick, ecco quando è stato raggiunto l’accordo

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questi ultimi giorni Ivan Gazidis ha sottolineato più volte come Stefano Pioli abbia tutte le possibilità di essere confermato come allenatore del Milan anche nella prossima stagione, nonostante le tanti voci su Ralf Rangnick. A rafforzare questa tesi, è il discorso che l’amministratore delegato ha fatto alla squadra prima della partita del Genoa, specificando come siano praticamente nulle le possibilità che il tedesco arrivi sulla panchina rossonera nella prossima stagione.

La rosea, però, scrive di un particolare che fino a questo momento era rimasto segreto. Il 23 dicembre, infatti, i vertici del fondo Elliott avrebbero incontrato Rangnick lontanissimi da occhi indiscreti. In questo incontro, come noto, sarebbe stata raggiunta un’intesa, ma le parti si sono tutelate con una clausola di uscita: in sostanza, nel caso in cui si decidesse di puntare su un altro allenatore, il Milan avrebbe tutte le possibilità di farlo. Questa opzione di svincolo tra le parti conferma la versione societaria che non considera all’orizzonte l’ arrivo del tedesco.

Di sicuro, per capire come andrà a finire, bisognerà aspettare la fine del campionato. Impossibile infatti pensare a un coinvolgimento di Rangnick in corsa, visto che questa eventualità non è mai stata presa in considerazione dalla società, ma il tecnico sta comunque iniziando a pianificare il lavoro in vista della prossima stagione. Insomma, il film sulla panchina del Milan è ancora tutto da scrivere. Intanto bel gesto dei calciatori rossonero per l’emergenza coronavirus, continua a leggere >>>

