Milan, anche Massara verso l’addio: per lui un ritorno al passato

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, non è a rischio solo il futuro di Paolo Maldini, ma anche quello di Frederic Massara. Nel caso in cui dovesse lasciare l’ex capitano l’addio del ds sarebbe praticamente certo. L’ex Roma potrebbe restare fino al termine della stagione, così come Maldini, e poi salutare il Milan: stando alle ultime indiscrezioni, Massara potrebbe di nuovo lavorare con Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montreal Impact. A proposito di Maldini, è slittato l’incontro previsto con Ivan Gazidis, continua a leggere >>>

