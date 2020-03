Juventus, Rugani positivo al coronavirus: è il primo caso in Serie A

NEWS – Il Coronavirus attacca anche la Serie A. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo al Covid-19, con la squadra bianconera tutta in quarantena. L’ex Empoli martedì sera si era allenato regolarmente e domenica scorsa aveva postato la foto dei festeggiamenti nello spogliatoio dopo la vittoria contro l’Inter.

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, attraverso il sito ufficiale della Juventus: «Il giocatore è attualmente asintomatico», scrive il club bianconero — e la Juventus sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di tutti coloro che hanno avuto contatti con lui». Rugani contro l’Inter non è sceso in campo, visto che era in panchina, ma questo non cambia la gravità della situazione: anche la squadra di Antonio Conte sarà messa a questo punto in quarantena, visto che la prassi prevede 15 giorni di isolamento per chi contrae il coronavirus, ma anche per chi ha frequentato il contagiato.

A questo punto la Serie A e la Champions piombano nel caos. I calciatori, che verranno controllati in maniera minuziosa, avevano già parecchia preoccupazione soprattutto per salute dei familiari. La sfida tra Juventus e Lione, in programma martedì prossimo a porte chiuse, verrà rinviata, e molto probabilmente ci sarà la sospensione di tutta la manifestazione come da più parti si cominciava a ipotizzare e a sperare.

Insomma, ora diventa praticamente impossibile incastrare tutti gli impegni nel calendario, ma questa è una situazione che tutti si aspettavano, visto che era statisticamente impossibile che non ci fosse un giocatore di A positivo al Coronavirus. Adesso l’Uefa non potrà far finta di nulla. Intanto il Milan pensa al sostituto di Donnarumma. Ecco il nome!

