Calciomercato Milan – Piace Sirigu: duello con il Napoli di Gattuso

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Milan e Napoli sarebbero interessati a Salvatore Sirigu, classe 1987, portiere italiano del Torino, in scadenza di contratto con il club presieduto da Urbano Cairo il 30 giugno 2022.

L’idea del Torino sarebbe quella di confermare il suo estremo difensore in organico, convincendolo con un progetto più ambizioso rispetto quanto visto in questa stagione, ma Cairo potrebbe anche ascoltare le proposte di rossoneri e partenopei qualora fossero convincenti.

Sirigu, al Milan, sostituirebbe Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma nel caso in cui questi fosse ceduto per ragioni di bilancio la prossima estate. La situazione del numero 99 del Diavolo, però, non è l’unica querelle spinosa da risolvere per l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Per tutte le altre grane in casa Milan leggi qui!

