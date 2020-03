Coronavirus, Rugani cambia tutto: Euro 2020 e Champions a rischio

NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il contagio di Daniele Rugani al coronavirus cambia tutto. Ora il rischio concreto è che tutto si blocchi. La Figc chiederà alla Uefa il rinvio di Euro 2020, ma al momento il massimo organismo calcistico europeo è intenzionato a giocare.

A rischio ovviamente la Champions League. Qualche idea arriverà oggi dal gruppo di lavoro Uefa-Leghe, in videoconferenza con Nyon. L’Italia esprimerà tutti i suoi dubbi sul prosieguo delle coppe europee. Saranno in agenda anche i problemi delle nazionali di fine mese: l’eventuale quarantena per alcuni giocatori che viaggeranno (e che i club non vogliono far partire) e la situazione dei voli (qualcuno avrebbe difficoltà a tornare). Insomma, è caos. Intanto Rugani ha scritto un messaggio importante su Instagram.

