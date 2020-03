Coronavirus in Serie A, Rugani: “Sto bene, ma rispettate le regole!”

NEWS – Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo al Covid-19, con la squadra bianconera tutta in quarantena. Ad annunciarlo il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale. Rugani, però, attraverso i propri canali social, ha voluto rassicurare tutti i tifosi sulle sue condizioni di salute.

“Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene – scrive Rugani -. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”. Sotto anche il commento di Michela Persico, la fidanzata del calciatore: “Sta già bene! E’ positivo ma asintomatico. Per questo l’Italia raccomanda tutti di stare a casa! perchè in molti casi si ha senza nemmeno saperlo! Aiutiamoci e tutto passa”. Intanto ecco le parole molto importanti del premier Conte