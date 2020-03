Coronavirus, Conte: “Chiudiamo tutte le attività commerciali”

ULTIME NEWS – L’emergenza Coronavirus attanaglia l’Italia e non solo. Oggi l’OMS ha dichiarato la “Pandemia“, dunque si tratta di un virus che incombe su tutto il mondo. E questa sera, il Governo italiano ha annunciato una nuova indicazione. Nella conferenza stampa appena tenutasi a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha riferito di un nuovo blocco per tutta la penisola italiana.

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato: “Questa sfida riguarda la salute dei cittadini, mette a dura prova la sanità e l’economia del nostro Paese. Nelle scelte abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi. Al primo posto c’è e ci sarà la salute degli italiani. Risposta straordinaria di gran parte degli italiani alle misure limitative. Bisogna procedere gradualmente, ora compiamo il passo in più. Italia zona unica”.

“Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, vendità al dettaglio, ad eccezione di farmacie e parafarmaci e supermercati. Non serve fare nessuna corsa ai supermercati. Chiudiamo pub, ristoranti, ma con possibilità di consegne a domicilio. Chiudono i servizi di mensa. Garantiti i servizi pubblici, bancari, postali, assicurativi, e attività necessarie e accessorie ai servizi in attività. Garantite le attività agricole e zootecniche. Continueranno le atitività nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Se i numeri dovessero crescere, non significa fare una corsa verso nuove misure”. Le misure sopracitate, al momento, sono da intendersi fino al 25 marzo 2020.

Intanto oggi sono emersi aggiornamenti sempre in tema Coronavirus, nello specifico c’è la clamorosa richiesta all’UEFA: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android