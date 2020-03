Comunicato ufficiale Juventus: “Rugani positivo al Coronavirus”

NEWS JUVENTUS – Comunicato ufficiale della Juventus: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico.

Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

Una notizia clamorosa che apprendiamo in questi minuti. Fortunatamente il difensore della Juventus al momento è asintomatico, dunque sta bene. Nessun sintomo, ma Rugani è comunque risultato positivo al tampone del Coronavirus Covid-19. Una situazione che rischia di far saltare l’intero campionato e anche la Champions League. La prossima settimana infatti la Juve dovrebbe giocare contro il Lione nel ritorno degli ottavi, ma il rischio che possa avere contagiato i compagni è altissimo. Oltre che gli avversari. Ricordiamo che Rugani ha giocato, seppur era in panchina, contro l’Inter.

Nel corso della serata, in tema Coronavirus, sono arrivate le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte: annunciate nuove limitazioni per tutta Italia >>>

