Buon compleanno Cafu: gli auguri del Milan al ‘Pendolino’

È il compleanno di Marcos Evangelista de Moraes, meglio conosciuto come Cafu. Ha giocato in Brasile con il São Paulo e con il Palmeiras, poi in Spagna con il Real Saragozza. In Serie A lo porta la Roma, maglia con la quale si è consacrato. Nel 2003 arriva la chiamata del Milan. In maglia rossonera Cafu ha giocato per cinque stagioni, fino al 2008, collezionando 166 gare tra campionato e coppe, nazionali ed internazionali, segnato 4 gol e vinto due Supercoppe Europee, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Champions League ed un Mondiale per Club.