Calciomercato Inter, Bergomi: “Leoni? Ecco di chi c’è bisogno” | VIDEO

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato del calciomercato dei nerazzurri e dell'opzione Giovanni Leoni per la retroguardia

Intercettato in occasione della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, oggi commentatore per 'Sky Sport', ha parlato dei nerazzurri in vista della nuova stagione: dalle caratteristiche di Cristian Chivu al calciomercato, in cui si parla molto dell'approdo a Milano di Giovanni Leoni, giovane centrale del Parma. Video-intervista di Emanuele Bigi per 'La Gazzetta dello Sport'