Milan, il primo autografo di Estupinan è sulla maglia di Theo! | VIDEO

Pervis Estupinan è giunto ieri a Milano per diventare un nuovo giocatore del Milan. Tra gli autografi ai tifosi, ecco quello sul 19 dell'ex

Primo "Forza Milan" e primi autografi per il prossimo terzino sinistro rossonero, Pervis Estupinan, atterrato a Linate Prime intorno alle ore 13:35 di ieri. Ad accogliere l'ecuadoriano alcuni giornalisti e una manciata di giovani tifosi del Milan. Uno di loro si è presentato con la maglia dell'Ecuador, un altro con quella rossonera di Theo Hernández, proprio il giocatore (volato in Arabia Saudita all'Al-Hilal di Simone Inzaghi) che sostituirà: entrambe sono state firmate dell'ex Brighton, che si è concesso per pochi secondi direttamente dal finestrino posteriore della macchina. Guarda il video