Calciomercato Milan, Schira: “Bennacer, ecco la proposta dell’Al-Ittihad”

Dov'è finito Ismael Bennacer ? Il centrocampista algerino è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e, per quanto riguarda il calciomercato del Milan , il suo nome è sotto la voce uscite sul taccuino di Tare. Dopo i 6 mesi in prestito al Marsiglia , Bennacer non è stato riscattato. Dunque, è tornato alla base, conscio di doversi trovare un'altra destinazione.

È sicuramente ciò che desidera pure lo stesso calciatore, voglioso di trovare una squadra che possa dargli fiducia e minuti. Tutto ciò che il Milan non può più dargli a causa della sua scarsa continuità a livello fisico. Dall'infortunio patito nell'andata della semifinale di Champions del 2023 contro l'Inter Bennacer non si è mai completamente ripreso. È sì tornato in campo, ma sempre incontrando nuove ricadute che non gli hanno concesso di ritornare agli ottimi livelli sempre dimostrati da quando arrivò al Milan (estate 2019).