calciomercato Milan, dov'è finito Bennacer? Il punto della situazione

I rossoneri hanno iniziato la tournée estiva tra Asia e Oceania. Non tutti i dipendenti del Milan , però, si trovano in questo momento a Singapore, luogo della prima tappa della tournée. Tra questi, il nuovo direttore sportivo Igli Tare , rimasto a Milano per concentrarsi a tempo pieno sul calciomercato .

Il DS ha tanto lavoro da fare, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Tanti, infatti, sono gli esuberi da smaltire, trovando loro una destinazione adeguata per proseguire nella propria carriera. Alcuni di questi, al pari di Tare, non sono partiti per l'Asia con la squadra.