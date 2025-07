Calciomercato Milan, SOS: Allegri ha proprio bisogno di questi giocatori

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, la prima amichevole della stagione contro l'Arsenal per un gol di Bukayo Saka al 53': la partita ha reso palese, se mai ce ne fosse stato bisogno, di come il Diavolo abbia bisogno di tanti rinforzi di qualità in questa sessione estiva di calciomercato. Se, davvero, l'obiettivo è tornare subito in Champions League, sperando, però, di lottare per vincere lo Scudetto e la Coppa Italia, il lavoro che aspetta l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare è davvero tanto. PROSSIMA SCHEDA