MERCATO MILAN E TOP NEWS – Botman, Sanches e novità sullo stadio

Un'altra giornata ricca di notizie in casa Milan. Si parte dal calciomercato, che come sempre regala aggiornamenti importanti. I rossoneri hanno le idee chiare sui ruoli in cui rinforzarsi e hanno già messo alcuni giocatori nel mirino. Novità sul doppio affare Botman-Renato Sanches con il Lille, sul contratto di Ibrahimovic e sulla costruzione del nuovo stadio. Infine, c'è la nostra consueta esclusiva del giorno. Abbiamo sentito Alessandro Lupi su Tommaso Pobega e Matteo Gabbia. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.