Calciomercato Milan, Moretto: 'Nuovo tentativo per Jashari'. Le ultime

Ardon Jashari, obiettivo di calciomercato del Milan, ha ripreso ad allenarsi con il Bruges. Ma a quanto pare non è ancora finita per lui

Non è ancora finita, nonostante le resistenze del Bruges, la trattativa per portare Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni al Milan in questa sessione estiva di calciomercato.