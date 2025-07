Milan, entusiasmo a Singapore: cori dei tifosi in italiano | VIDEO

Tanto entusiasmo per il Milan a Singapore: prima dell'amichevole contro l'Arsenal, show e cori in italiano per i rossoneri! Il video

Il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato la sua tournée in Asia e in Australia affrontando l'Arsenal e perdendo per 1-0. A Singapore, fuori dal 'National Stadium' che ha ospitato la partita, dei tifosi milanisti del posto hanno però dato spettacolo, cantando cori in italiano. Guarda il video di Andrea Ramazzotti, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' al seguito dei rossoneri!