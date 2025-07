Calciomercato Milan, ecco Estupinan: scelto già il numero di maglia

Pervis Estupinan, nuovo colpo del Milan in questo calciomercato estivo, sarà ufficializzato in giornata. Partirà subito per la tournée

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri sia stata la giornata di Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato dal Brighton per 20 milioni di euro, bonus inclusi (18+2), in questa sessione estiva di calciomercato per sostituire Theo Hernández, ceduto all'Al-Hilal.