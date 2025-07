Calciomercato Milan, capitolo uscite. Ribaltone nella trattativa per l'uscita in prestito di Emerson Royal. Ieri il giocatore aveva già prenotato il volo per la Turchia, dove ad attenderlo c'era il Besiktas. Il club turco aveva chiuso l'accordo per il trasferimento con il Milan e aveva l'ok del giocatore.