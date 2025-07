Guéla Doué dello Strasburgo obiettivo numero uno del Milan per rinforzarsi nel ruolo di terzino destro in questa finestra di calciomercato

Preso Pervis Estupiñán dal Brighton come terzino sinistro al posto di Theo Hernández, il Milan - come noto - sta cercando un rinforzo, in questa finestra di calciomercato, anche per il ruolo di terzino destro: secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la prima opzione per i rossoneri è Guéla Doué.