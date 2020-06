Ripresa Serie A: ecco come sta lavorando il Milan di Pioli

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come il prossimo 12 giugno, con Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, riparta, ufficialmente, la stagione 2019-2020 per i rossoneri di Stefano Pioli, i quali, poi, saranno impegnati il 22 giugno al ‘Via del Mare‘, in occasione di Lecce-Milan, per la ripresa del campionato di Serie A.

Ma come sta lavorando, Pioli, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per mettere benzina nelle gambe dei suoi calciatori in vista della conclusione della stagione? Con l’avvicinarsi del primo impegno, ha evidenziato la ‘rosea‘, si sta modificando, in casa Milan, il modo di lavorare. Pioli sta iniziando, infatti, ad alleggerire i carichi, dopo alcune settimane intense tra allenamenti casalinghi, seguiti in video, e la ripresa delle attività individuali prima e collettive poi a Milanello.

Quindi, meno volume di lavoro per il Milan e maggiore spazio alle sedute tattiche. Si cerca, così, di evitare di arrivare imballati all’appuntamento dell’Allianz Stadium di Torino, per la TIM Cup, previsto tra 10 giorni. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL MILAN: DATE, ORARI E COPERTURA TELEVISIVA DEI MATCH DEI ROSSONERI >>>