Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (02/06/2020)

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, martedì 2 giugno, dedica la sua prima pagina alla ripartenza del campionato di Serie A, prendendo, in prestito, l’immagine delle Frecce Tricolori, che svetteranno nei cieli italiani il giorno della Festa della Repubblica. Ogni squadra delle prime 7 della classifica di Serie A è raffigurata con un proprio pilota: per il Milan c’è il suo giovane portiere, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Nel riquadro verticale, dunque, troviamo la calendarizzazione dei recuperi della 25^ giornata, il programma della 27^ e, infine, un box che riguarda data ed orario di svolgimento dei big match del massimo torneo nazionale.

