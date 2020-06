Calendario Serie A – Quando gioca il Milan? Data ed orario dei match

MILAN NEWS – Riparte, finalmente, dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus, il campionato di Serie A 2019-2020. La Lega Calcio ha comunicato il calendario ufficiale delle 124 partite che mancano per concludere l’attuale edizione della Serie A, auspicando, naturalmente, che non si debba ricorrere ad eventuali playoff e playout o al tanto temuto algoritmo di cui si è parlato in questi giorni in caso di un nuovo, forzato stop al massimo torneo sportivo nazionale.

Le partite si giocheranno in tre fasce orarie differenti: ore 17:15 (ma saranno pochissime), ore 19:30 e ore 21:45, visto che tutto ciò che resta della Serie A 2019-2020 si disputerà tra il 19 giugno ed il 2 agosto prossimo, per poi lasciare spazio alla regolare conclusione delle competizioni europee, Champions League ed Europa League, rimaste anch’esse in sospeso come gran parte dei campionati nazionali.

Ma quando giocherà, con il nuovo calendario, il Milan di Stefano Pioli? Scopriamo, dunque, il calendario di Serie A della squadra rossonera qui di seguito:

Sabato 20-domenica 21 giugno: 25^ giornata (recuperi)

ATALANTA-SASSUOLO domenica ore 19:30 (SKY)

INTER-SAMPDORIA domenica 21:45 (SKY)

TORINO-PARMA sabato 19:30 (SKY)

VERONA-CAGLIARI sabato 21:45 (DAZN)

– Martedì 23-mercoledì 24 giugno: 27^ giornata

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-BRESCIA

GENOA-PARMA

INTER-SASSUOLO

LECCE-MILAN, lunedì 22 giugno ore 19:30 (Sky)

ROMA-SAMPDORIA

SPAL-CAGLIARI

TORINO-UDINESE

VERONA-NAPOLI

Sabato 27-domenica 28 giugno: 28^ giornata

BRESCIA-GENOA

CAGLIARI-TORINO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-ROMA, domenica 28 giugno ore 17:15 (DAZN)

NAPOLI-SPAL

PARMA-INTER

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-ATALANTA

Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29^ giornata

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-CAGLIARI

FIORENTINA-SASSUOLO

GENOA-JUVENTUS

INTER-BRESCIA

LECCE-SAMPDORIA

ROMA-UDINESE

SPAL-MILAN, mercoledì 1 luglio ore 21:45 (Sky)

TORINO-LAZIO

VERONA-PARMA

Sabato 4-domenica 5 luglio: 30^ giornata

BRESCIA-VERONA

CAGLIARI-ATALANTA

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-MILAN, sabato 4 luglio ore 21:45 (DAZN)

NAPOLI-ROMA

PARMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-SPAL

SASSUOLO-LECCE

UDINESE-GENOA

Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31^ giornata

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

LECCE-LAZIO

MILAN-JUVENTUS, martedì 7 luglio ore 21:45 (DAZN)

ROMA-PARMA

SPAL-UDINESE

TORINO-BRESCIA

VERONA-INTER

Sabato 11-domenica 12 luglio: 32^ giornata

BRESCIA-ROMA

CAGLIARI-LECCE

FIORENTINA-VERONA

GENOA-SPAL

INTER-TORINO

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-SASSUOLO

NAPOLI-MILAN, domenica 12 luglio ore 21:45 (Sky)

PARMA-BOLOGNA

Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33^ giornata

ATALANTA-BRESCIA

BOLOGNA-NAPOLI

LECCE-FIORENTINA

MILAN-PARMA, mercoledì 15 luglio ore 19:30 (Sky)

ROMA-VERONA

SAMPDORIA-CAGLIARI

SASSUOLO-JUVENTUS

SPAL-INTER

TORINO-GENOA

UDINESE-LAZIO

Sabato 18-domenica 19 luglio: 34^ giornata

BRESCIA-SPAL

CAGLIARI-SASSUOLO

FIORENTINA-TORINO

GENOA-LECCE

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-BOLOGNA, sabato 18 luglio ore 21:45 (DAZN)

NAPOLI-UDINESE

PARMA-SAMPDORIA

ROMA-INTER

VERONA-ATALANTA

Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35^ giornata

ATALANTA-BOLOGNA

INTER-FIORENTINA

LAZIO-CAGLIARI

LECCE-BRESCIA

PARMA-NAPOLI

SAMPDORIA-GENOA

SASSUOLO-MILAN, martedì 21 luglio ore 21:45 (Sky)

SPAL-ROMA

TORINO-VERONA

UDINESE-JUVENTUS

Sabato 25-domenica 26 luglio: 36^ giornata

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

VERONA-LAZIO

Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37^ giornata

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

Sabato 1-domenica 2 agosto: 38^ giornata

ATALANTA-INTER

BOLOGNA TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA