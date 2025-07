Riparte il Milan 'all'italiana': Allegri, Ricci e ... Gabbia. E dal mercato ...

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del primo giorno dei test fisici per il Milan a Milanello, nella giornata di ieri, ha ricordato come il Diavolo abbia intrapreso un nuovo corso più italiano: all'insegna del 'Made in Italy', infatti, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri; il primo acquisto ufficiale nel calciomercato estivo, Samuele Ricci e anche il primo giocatore a presentarsi al centro sportivo per i test, Matteo Gabbia.