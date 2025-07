Calciomercato, Thiaw tra Como e Newcastle: la volontà del Milan

Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, potrebbe andare via in questa sessione estiva di calciomercato. Ancora Serie A o Premier League?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Malick Thiaw, classe 2001, difensore centrale tedesco che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Thiaw, come evidenziato dalla 'rosea', ha anticipato il suo arrivo a Milanello. L'ex Schalke 04, infatti, si è presentato ieri al centro sportivo per i test medici insieme al primo gruppo di giocatori, nonostante fosse atteso per oggi.