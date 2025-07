Milan, inizia la nuova era Allegri: subito al lavoro per vincere

Il tedesco ha anticipato di un giorno il suo rientro. Oggi, invece, toccherà a Christian Pulisic, Fikayo Tomori, Yunus Musah , mentre domani sera entro mezzanotte si uniranno ai compagni i nazionali Rafael Leão, Strahinja Pavlović, Alexis Saelemaekers e Mike Maignan . Vacanze extra per Theo Hernández e Ismaël Bennacer che non rientrano nei programmi. Idem Devis Vásquez e Yacine Adli .

Per il quotidiano sportivo nazionale, tutti i presenti a Milanello sono stati colpiti dalla carica e dall'energia di Allegri. In molti non vedevano l'ora di iniziare questa nuova avventura con lui, un tecnico vincente, in un'annata che dovrà essere quella del riscatto. Niente tifosi ieri a Milanello, ma ci saranno lunedì - per il primo giorno ufficiale del raduno - mentre il direttore sportivo Igli Tare si è presentato verso le ore 10:45. È sempre stato al fianco di Allegri, hanno pranzato insieme e chiacchierato fino a dopo le ore 15:00.