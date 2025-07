Milan, Allegri e Ricci a Milanello: che emozione per l'ex mediano del Torino

Insieme a lui hanno fatto test fisici ieri anche Tommaso Pobega, Warren Bondo, Youssouf Fofana, Samuel Chukwueze, Noah Okafor, Filippo Terracciano, Davide Bartesaghi, Christian Comotto, Mattia Liberali, Malick Thiaw e, per l'appunto, il nuovo acquisto Ricci, arrivato in questo calciomercato estivo dal Torino .

Per Ricci, come anticipato, prima volta a Milanello dopo l'ufficialità del suo acquisto avvenuta giovedì. Per l'ex granata, secondo il quotidiano capitolino, è stata una grande emozione visitare le strutture del centro sportivo del Diavolo. Ricci ha avuto poi un colloquio con Allegri e Tare e ha conosciuto i nuovi compagni. Nel pomeriggio Ricci ha vissuto anche il suo primo bagno di folla con i tifosi rossoneri allo store in via Dante a Milano. Autografi sulle tante maglie con il suo nuovo numero, il 4, e foto con i sostenitori milanisti.