Real Madrid-Milan, Leao pronto alla prova contro i Blancos di Ancelotti

Domani sera, alle ore 21 , andrà in scena in match di Champions League Real Madrid-Milan e Rafael Leao , numero 10 rossonero, è pronto ad affrontare i Blancos di Carlo Ancelotti , grande ex della partita.

Come riportato da Il Giornale, Leao divide tutti, dai tifosi ai giornalisti, passando per gli ex calciatori del Milan, i quali si dividono in due fazioni: coloro che sono d'accordo con la gestione che sta Paulo Fonseca sta riservando del suo connazionale e coloro che, invece, pensano che il 10 del Milan debba giocare molto di più rispetto a quel che sta facendo nell'ultimamente.