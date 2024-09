Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, dalle stelle allo stallo”

In alto, sotto la testata, il 'tradimento' di Dan e Ryan Friedkin . I proprietari della Roma , infatti, hanno acquistato l' Everton , club della Premier League inglese. Nonostante gli americani abbiano voluto tranquillizzare tutti sulla centralità dei giallorossi nel loro impegno, i tifosi temono che la società capitolina possa passare in secondo piano rispetto agli inglesi. Staremo a vedere.

Problemi in casa Juventus: la squadra di Thiago Motta non segna. Può essere, però, Dušan Vlahović l'unico responsabile della crisi? Sono tante le cose che, al momento, non girano nella 'Vecchia Signora'. Anche Douglas Luiz, pagato a peso d'oro e praticamente mai in campo, è una delle questioni a cui l'allenatore italo-brasiliano dovrà trovare una soluzione in tempi brevi.