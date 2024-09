Quotidiani sportivi, le prime pagine: focus sulle tre grandi del Nord

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della rivincita di Paulo Fonseca . L'allenatore portoghese, infatti, si è preso il Milan con la vittoria nel derby . "Diavolerie tattiche, idee decise, scelte e coraggio" le chiavi di volta in un momento difficile.

In casa Inter, invece, ci si lecca le ferite per il k.o. contro i rossoneri. Tanti i giocatori nerazzurri apparsi fuori forma, previsto un incontro tra i dirigenti e il tecnico Simone Inzaghi per fare il punto della situazione. La Juventus ha smarrito la via del gol in campionato, dove è reduce da tre 0-0 di fila. Per conclusioni, 'Madama' è appena 13esima in questa Serie A!