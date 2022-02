Prima pagina Corriere dello Sport: “Buio Inter”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 21 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 21 febbraio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Sassuolo 0-2 di ieri pomeriggio a 'San Siro'. I nerazzurri di Simone Inzaghi falliscono il contro-sorpasso ai danni del Milan in vetta alla classifica di Serie A. Buio pesto per Samir Handanović e compagni, sorpresi dai neroverdi in gol con Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca.

Un punto nelle ultime tre gare di campionato per l'Inter che, stasera, può essere superata dal Napoli di Luciano Spalletti, impegnato nel 'Monday Night' in casa del Cagliari. Sogna in grande la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che batte 1-0 al 'Franchi' l'Atalanta con un gol di Krzysztof Piątek.

Si mantiene stabile la Lazio di Maurizio Sarri, che pareggia 1-1 sul campo dell'Udinese. Domani Champions League con Villarreal-Juventus per l'andata degli ottavi di finale: Diego Forlán avvisa i bianconeri che il match non sarà una passeggiata. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 21 febbraio 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI