Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter ko, Juventus senza Dybala

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della lotta Scudetto in Serie A. Una corsa a tre che coinvolge Milan, Inter e Napoli. I rossoneri di Stefano Pioli ritrovano il sorriso, nonostante il 2-2 in casa della Salernitana di sabato sera, perché ieri i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono fatti battere 0-2 a 'San Siro' dal Sassuolo. I partenopei di Luciano Spalletti possono approfittarne, stasera, nel caso andassero a vincere a Cagliari. Si stacca dal gruppo delle prime l'Atalanta, sconfitta 0-1 sul campo della Fiorentina (a segno l'ex rossonero Krzysztof Piątek) tra le polemiche arbitrali per l'annullamento del gol di Ruslan Malinovskyi. Ma domani torna anche la Champions League: si disputerà Villarreal-Juventus per l'andata degli ottavi di finale e Dušan Vlahović sogna un gol al debutto nella competizione.