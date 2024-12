Milan, emergenza infortuni: Fonseca si affida ai giovani per la sfida contro il Genoa

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa con una lista di assenti che sta diventando sempre più lunga. Oltre ai soliti Bennacer , Florenzi e Jovic , Paulo Fonseca dovrà fare i conti con le indisponibilità di Alv aro Morata, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek , infortunati dopo la sfida di Champions League contro la Stella Rossa . Anche Noah Okafor , pur non ancora definitivamente escluso, è in dubbio per la partita di domenica, con il club che spera di recuperarlo in extremis.

La situazione complicata in attacco e a centrocampo costringe Fonseca a cercare soluzioni alternative, e come riporta La Gazzetta dello Sport, la panchina potrebbe essere “allungata” con il ricorso ai giovani del settore giovanile, il Milan Futuro. Se il centrocampista Zeroli non dovesse recuperare completamente, uno dei primi nomi a emergere per un eventuale convocato potrebbe essere il giovane olandese Jayden Vos. Anche i difensori Jimenez e Bartesaghi sono in preallarme e potrebbero trovare spazio in caso di necessità.