Milan, il programma del Settore Giovanile: big match per la Primavera

(fonte: acmilan.com) L'eliminazione dalla Youth League come moto d'orgoglio per rialzarsi in campionato. La Primavera riparte dalla 15ª giornata di campionato, contro la Juventus, per reagire e restare nelle zone altissime della classifica. In campo anche la Primavera femminile, altrettanto desiderosa di un risultato positivo per dimenticare la recente sconfitta nel Derby. L'Under 17 maschile ospita il Monza mentre, sempre al PUMA House of Football, Under 16 e Under 15 attendono il Brescia. Chiude il programma l'Under 18, lunedì in trasferta contro l'Atalanta.