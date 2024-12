Milan, buone e cattive notizie sugli infortuni: novità su Morata e Loftus-Cheek

Loftus-Cheek, lesione muscolare: il ritorno slitta a fine mese

Purtroppo, la situazione è più seria per Ruben Loftus-Cheek, che ha riportato una lesione al bicipite femorale destro. Gli accertamenti hanno confermato il danno muscolare, e il centrocampista inglese dovrà sottoporsi a un nuovo controllo tra 7-10 giorni. Il suo rientro in campo è previsto per la fine di dicembre: l’obiettivo è recuperarlo per la sfida contro la Roma, in programma il 29 dicembre, oppure per la Supercoppa italiana, che si giocherà a Riyad nei giorni successivi. La società rossonera spera che il lungo stop non comprometta ulteriormente la stagione di un giocatore che si è rivelato fondamentale per il centrocampo di Fonseca.