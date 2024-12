Milan, Capello su Calabria: “Da capitano, polemica che non mi è piaciuta”

Milan, Calabria nella bufera. Ecco il parere di Fabio Capello

«Contro la Stella Rossa non ha aiutato. Come uomo mi sembra a posto, ma come capitano non mi è piaciuta per niente la polemica che ha fatto uscendo dal campo al momento della sostituzione». Il capitano rossonero, infatti, è stato sostituito nel secondo tempo di Milan-Stella Rossa di Champions League, senza stringere la mano a Paulo Fonseca. Vedremo quale sarà il futuro di Calabria, visto anche il suo contratto in scadenza a giugno, con le voci di rinnovo che sono sempre più lontane.