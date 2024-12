Milan-Stella Rossa, Calabria ignora Fonseca al cambio: reazione di stizza

Reazione di stizza da parte di Davide Calabria, capitano rossonero, al cambio con Emerson Royal in Milan-Stella Rossa. Secondo quanto riportato dai colleghi di 'TuttoMercatoWeb', infatti, il terzino del Diavolo non si è avvicinato a Paulo Fonseca come solitamente accade per salutarlo con la stretta di mano. Il classe 1996 avrebbe invece costeggiato la panchina sui limiti dell'area tecnica. L'allenatore lusitano a quel punto lo avrebbe rincorso per salutarlo, ma non è stato nemmeno calcolato.