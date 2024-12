Milan, Camarda illumina in allenamento: giocata e gol super | Video

Francesco Camarda, attaccante del Milan, si è reso protagonista di un super gol in allenamento. Il classe 2008, infatti, negli ultimi giorni si sta spesso allenando in prima squadra dove sta trovando spazio anche in campo. L'esempio più lampante a tal proposito è l'ingresso in campo nel corso del match contro la Stella Rossa, in cui, con un colpo di testa, ha di fatto dato una grande mano per il gol di Tammy Abraham. Non solo, perché si è sempre impegnato a tutto campo e ha ricevuto anche gli elogi di Paulo Fonseca.