Milan, infortuni in attacco: Fonseca prepara il match contro il Genoa

Con le assenze di Pulisic e Morata , Fonseca ha poche alternative in attacco. La soluzione più probabile vede Tammy Abraham come centravanti titolare, con Samuel Chukwueze sulla fascia destra e Rafael Leao sulla sinistra. Nonostante le ottime impressioni lasciate da Francesco Camarda , l’idea di schierare una coppia di attaccanti appare al momento poco percorribile.

Il Milan, dunque, si prepara ad affrontare il Genoa in una situazione di emergenza offensiva, ma con la determinazione di non farsi condizionare dalle assenze. Fonseca dovrà fare affidamento sulla qualità dei suoi giocatori e sulla solidità collettiva per portare a casa i tre punti e continuare a lottare nelle zone alte della classifica.