Milan, Camarda e Abraham con voglia. Il parere di Capello

Milan, Camarda e Abraham apprezzati da Fonseca. Ecco il parere di Capello

«E ha completamente ragione, perché è vero che al Milan stanno mancando più giocatori come loro. I giocatori non rendono come dovrebbero, hanno poca voglia. Quando perdono palla non c'è nessuna rabbia nell'andare a recuperarla, nessuna aggressività». "Sono entrati pronti, è questo che vogliamo. Sono entrati con questo spirito, sono soddisfatto. Sono stati entrambi decisivi per le vittorie". Queste le parole di Fonseca sui due attaccanti rossoneri, che potrebbero avere spazio sempre di più, visto che Alvaro Morata si è fatto male. Vedremo quali saranno le scelte per domenica.