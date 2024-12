Serie A Femminile – Lazio-Milan: info e dove vederla. Ecco tutti i dettagli

(fonte: acmilan.com) La sfida tra il Milan e la Lazio si avvicina, con le rossonere pronte a scendere in campo per la 13ª giornata di Serie A Femminile . L'incontro si terrà il 14 dicembre 2024 alle 12.30 a Roma, allo Stadio Mirko Fersini. La squadra allenata da Coach Bakker si prepara ad affrontare la Lazio guidata da Gianluca Grassadonia. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per le ambizioni delle rossonere. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview .

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Il Milan arriva a questa sfida dopo un pareggio combattuto contro l'Inter, terminato 1-1. Le rossonere stanno attraversando un periodo di alti e bassi in campionato, due pareggi consecutivi - entrambi in rimonta - contro Fiorentina e Inter. L'ultima vittoria in Serie A risale al match contro il Sassuolo; tuttavia, la recente prestazione nel Derby di San Siro ha dato una spinta positiva alla squadra, che ha dimostrato carattere e personalità. Coach Bakker e le sue ragazze sono determinate a ritrovare la via del successo in campionato per chiudere al meglio il 2024, consapevoli della difficoltà della partita ma anche dell'opportunità di fare un passo in avanti in classifica.