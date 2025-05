Franco Ordine, giornalista, ha parlato della protesta dei tifosi del Milan, dell'addio di Conceicao e non solo. Ecco le sue parole

"L'anno orribile del Milan si conclude con una serata colma di dura contestazione e fischi". Franco Ordine , giornalista, ha parlato della protesta dei tifosi del Milan , dell'addio di Conceicao e non solo. Ecco le sue parole su 'Il Giornale': "La protesta della curva sud, cominciata davanti agli uffici di casa Milan nel tardo pomeriggio con striscioni e cori polemici nei confronti dell'attuale management rossonero si è conclusa con la marcia mesta verso San Siro e poi l'abbandono di San Siro dopo 15 minuti durante i quali sono arrivati anche i cori favorevoli a Paolo Maldini".

Milan, Ordine: proteste, Maldini e le colpe di Conceicao

Ordine continua: "Persino una divinità del tifo milanista come Franco Baresi, il capitano per intere generazioni, con un ruolo di rappresentanza nel club e non certo operativo, finisce coinvolto nelle critiche. Conceicao, squalificato, si congeda confermando le sue discusse idee che vedono ancora una volta fuori dallo schieramento iniziale Fofana, Theo e Leao a favore di Jovic, Loftus Cheek e Joao Felix".