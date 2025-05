Finalmente è finita! Milan-Monza 2-0: la protesta della Curva Sud

Il Milan vince l'ultima partita di una stagione fallimentare. Per non giocare in Coppa Italia a metà agosto servirà la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese. Milan-Monza 2-0, ma oggi era la giornata della protesta dei tifosi milanisti e della Curva Sud. Cori e coreografia. Ecco l'analisi su YouTube di Stefano Bressi.