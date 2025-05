Milan, Ordine: “Per Tare non una missione semplice”. Ecco i motivi

"Tare è chiamato a lavorare subito in team per recuperare tutto il tempo colpevolmente perso in quest'ultimo periodo". Così Franco Ordine, giornalista, parla del prossimo arrivo di Igli Tare al Milan come nuovo direttore sportivo del Milan. Ecco il suo parere su 'Il Giornale': "Occupandosi di due dossier fondamentali - scelta del tecnico (Allegri o Italiano le opzioni) e rinnovo di alcuni contratti (a cominciare da Pulisic rimasto in sospeso)".